Libano: Aoun riceve ministri Esteri Egitto e Giordania, focus su aiuti umanitari

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha incontrato oggi in visita ufficiale a Beirut il presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun. Lo riferisce il portale libanese “Naharnet”. Nel corso del colloquio, Shoukry e Aoun si sono confrontati sulla crisi causata dalle violente esplosioni che hanno colpito martedì scorso il porto della capitale libanese. Il ministro Shoukry ha ribadito la vicinanza dell’Egitto al popolo libanese e ha riaffermato la necessità di lavorare sulle “priorità speciali del popolo del Libano, oltre che sulla ricostruzione”. Il capo della diplomazia del Cairo ha inoltre ricordato l’intensificarsi degli sforzi egiziani e internazionali per fornire aiuti umanitari al Libano. Nella giornata di oggi Shoukry dovrebbe incontrare anche il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, il presidente del Partito socialista progressista, Walid Jumblatt, e dovrebbe concludere la visita incontrando l’ex primo ministro Saad Hariri. In mattinata anche il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, ha avuto un colloquio con il presidente libanese Aoun. Al termine dell’incontro Safadi ha dichiarato che i libanesi “non saranno lasciati soli in questo disastro”. (Res)