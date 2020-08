Brasile: Temer coordinatore aiuti in Libano, giustizia concede permesso per lasciare il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Michel Temer, è stato autorizzato dalla giustizia a recarsi in Libano per guidare sul campo la missione umanitaria voluta dal governo brasiliano per contribuire alla ripresa del paese mediorientale dopo l'esplosione registrata nel porto della capitale Beirut la scorsa settimana costata almeno 150 morti e 3.000 feriti. Secondo quanto deciso dal giudice del tribunale federale di Rio de Janriro, Marcelo Bretas, Temer potrà recarsi in Libano tra il 12 e il 15 agosto per condurre l'azione umanitaria. Temer, indagato per associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio di denaro nell'ambito dell'inchiesta Lava Jato, è stato arrestato e sottoposto a custodia cautelare in carcere per due volte. In entrambi i casi la carcerazione è stata sostituita con misure cautelari più lievi che prevedevano comunque il divieto di espatrio. Per questo motivo per lasciare il paese ha dovuto presentare una richiesta alla giustizia. (segue) (Brb)