Coronavirus: M5s sul Blog, contro pandemia collaborazione internazionale è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia da Covid 19 è un fenomeno planetario che ha avuto una rapidissima diffusione e ha sconvolto le abitudini di tutti. In breve tempo siamo passati da 13 comuni in lockdown a fine febbraio, a 3 miliardi di cittadini di tutto il mondo isolati per una curva epidemiologica che ha subito un'improvvisa impennata. Una vicenda di questo tipo, in così rapida ed inaspettata evoluzione, va affrontata evitando gli approcci ideologici. Bisogna avere un approccio scientifico. È questo il senso dell'approvazione alla Camera dei deputati di una mozione di maggioranza che punta a promuovere un accertamento internazionale sulle origini dell'epidemia da Covid-19 e dare degli indirizzi unitari nell'ambito dell'Unione europea per la gestione delle emergenze epidemiologiche". Così scrive Pino Cabras, deputato del Movimento 5 Stelle, su un post pubblicato sul Blog delle Stelle. "Ricordiamo che l'Italia è un modello, a livello mondiale, di copertura sanitaria universale: ha una tradizione, ha anche cose da insegnare e ha una capacità di partecipare ai consessi internazionali in cui questa realtà viene analizzata. L'Italia - prosegue - ha partecipato sin dall'inizio al fondo globale contro le pandemie. Ha speso, dal 2001, 1,17 miliardi. Recentemente, il Governo Conte ha stanziato ulteriori risorse per questo fondo, perché le pandemie sono tante, specie quelle che colpiscono i Paesi più poveri e, quindi, creano scompensi, ingiustizie, problemi a livello planetario. Serve quindi una 'collaborazione multilaterale rafforzata': può sembrare un'espressione ideologica o astratta, ma significa che i Paesi devono collaborare e lo possono fare grazie agli strumenti di cui si sono dotati", spiega Cabras.(Rin)