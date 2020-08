Energia: ministro Esteri turco, Ankara acquisterà più gas dall’Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia intende aumentare l'acquisto di gas naturale dall'Azerbaigian. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusuglu, parlando oggi ad Ankara nel corso della conferenza stampa congiunta con l’omologo azerbaigiano, Ceyhun Bayramov. "La nostra cooperazione con l'Azerbaigian sarà rafforzata in tutte le direzioni. L'Azerbaigian è al primo posto nelle forniture di gas alla Turchia e abbiamo intenzione di aumentare i nostri acquisti. Tra i nostri progetti prioritari c'è il gasdotto del Nakhichevan, che è strategico per il nostro Paese", ha dichiarato il responsabile della diplomazia turca. L'Azerbaigian a maggio ha rappresentato il 33 per cento delle forniture di gas alla Turchia, seguita dal Qatar con il 19,5 per cento. La quota della Russia nel mercato turco del gas a maggio è scesa al 12,74 per cento rispetto al 17,86 per cento di aprile.(Tua)