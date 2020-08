Inps: Cangini (FI), rendere pubblici i nomi dei parlamentari con bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ignobile operazione di propaganda anticasta orchestrata dal presidente grillino dell’Inps, Tridico, e dal suo dante causa Luigi Di Maio sta infangando l’intero Parlamento. Come ho scritto in un’interrogazione parlamentare rivolta al presidente del Consiglio e al ministro del Lavoro, la decisione di non diffondere i nomi dei deputati che hanno richiesto il sussidio riservato alle partite Iva è illegittima. I nomi devono essere resi pubblici al più presto". Lo afferma il senatore di Forza Italia Andrea Cangini, animatore del Comitato per il No al referendum costituzionale. (segue) (Com)