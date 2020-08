Inps: Cangini (FI), rendere pubblici i nomi dei parlamentari con bonus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La privacy, infatti, non c’entra nulla - spiega - . Come tutti sanno, i parlamentari hanno l’obbligo di rendere pubblicamente consultabile dichiarazione dei redditi e situazione patrimoniale, obbligo che non si concilia con la riservatezza relativa ad emolumenti pagati con fondi pubblici, come nel caso in questione. Una delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione sostiene “è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche che hanno ricevuto aiuti da parte dello Stato solo qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”. E, ovviamente, non è questo il caso. Altrimenti si impone la pubblicazione, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro”. (segue) (Com)