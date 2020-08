Inps: Cangini (FI), rendere pubblici i nomi dei parlamentari con bonus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, come ha autorevolmente ricordato il costituzionalista Giovanni Maria Flick, nel Codice privacy c’è una norma intitolata Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante che considera tra i casi di interesse pubblico i soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nella concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. Perciò, fuori i nomi". (Com)