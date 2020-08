Russia-Germania: Lavrov, pronti a colloqui aperti con Berlino su morte dissidente ceceno Khangoshvili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è sempre pronta per una discussione aperta con la Germania anche sull'assassinio di Zelimkhan Khangoshvili, un dissidente ceceno con cittadinanza georgiana, avvenuto nel parco Tiergarten di Berlino. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dopo i colloqui con la controparte tedesca Heiko Maas oggi a Mosca. "Il procuratore generale federale della Germania ha annunciato il coinvolgimento dello Stato russo nell'omicidio nel parco Tiergarten e noi vorremmo ricevere delle prove di questa accusa, perché al momento non ne siamo in possesso", ha osservato il ministro degli Esteri russo. Il sospettato principale è il cittadino russo Vadim Krasikov, attualmente detenuto in Germania e considerato vicino a non meglio precisate autorità di Mosca. "Non è stato su nostra iniziativa che una serie di canali di comunicazione sono stati bloccati dai nostri partner occidentali, compresi quelli tedeschi, dopo il 2014. Anche a livello di Unione Europea, tutti i colloqui in ambiti settoriali specifici sono stati chiusi. Ma affrontiamo la questione con filosofia", ha detto Lavrov. Secondo il ministro russo, "quando e se" ci sarà la voglia di avviare un dialogo con la Russia” noi "saremo pronti per un dialogo equo, onesto e aperto su tutte le questioni che sono di reciproco interesse e ce ne sono molte", ha detto Lavrov. (Rum)