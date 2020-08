Sardegna: Coldiretti contro i prezzi irrisori delle angurie nella grande distribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'offesa al lavoro, al sacrificio ed alla dignità di migliaia di nostri agricoltori. Così Coldiretti Sardegna definisce le offerte di angurie in vendita a prezzi irrisori (anche 0,01 euro al chilo) dalla grande distribuzione e propone per il prossimo venerdì 14 agosto un boicottaggio per questi prodotti offerti dalle grandi catene. "Quanto sta avvenendo in questi giorni da parte di una di queste aziende – ha denunciato il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu - ha davvero superato ogni limite di decenza e rispetto per il lavoro dei contadini che ogni giorno con grande sacrificio e per remunerazioni spesso al limite se non al di sotto dei costi di produzione (in media per ogni euro speso dai consumatori per l'acquisto di alimenti meno di 15 centesimi vanno a remunerare il prodotto agricolo) lavorano la terra per garantire un cibo sano, genuino e rispettoso dell'ambiente. Ma è una offesa anche all'intelligenza e alla buona fede del consumatore, aggredito nella sua parte più debole, i soldi, con l'aggravante di questa gravissima crisi. Senza contare il fatto che si offre una visione completamente distorta del valore dei prodotti della terra e del lavoro che c'è dietro, del quale, se ancora ce ne fosse stato bisogno, lo abbiamo visto durante il lockdown, durante il quale è emersa ancora una volta l'importanza e la centralità del cibo locale e di qualità e di chi lo produce". (segue) (Rin)