Turchia: export agricolo in crescita del 7,9 per cento nei primi sette mesi del 2020

- Nei primi sette mesi del 2020 le esportazioni agricole della Turchia sono cresciute del 3,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, nonostante le difficoltà che la pandemia di coronavirus ha provocato nella filiera produttiva. Lo afferma un rapporto rilasciato ieri dall’agenzia turca "Anadolu", contenente dati dell’Assemblea turca degli esportatori (Tim). Mentre fra gennaio e luglio 2020 l’export industriale e minerario ha registrato un calo rispettivamente del 16,3 e dell’11,3 per cento, le esportazioni di prodotti agricoli sono aumentate fino a raggiungere il valore totale di 13,2 miliardi di dollari. Le produzioni che hanno registrato gli aumenti più significativi sono quella di nocciole, aumentata del 27,9 per cento rispetto all’anno scorso, e frutta e verdura fresca, in crescita rispettivamente del 24,4 e del 5,7 per cento. Secondo Ali Haydar Goren, presidente dell’Associazione degli esportatori di nocciole di Istanbul, la Turchia resterà il maggior produttore ed esportatore mondiale di nocciole e nel 2020 dovrebbe superare il suo record positivo esportando fra le 330.000 e le 340.000 tonnellate di nocciole grezze. Sono calate invece le esportazioni di olive e olio d’oliva e di tabacco. (Tua)