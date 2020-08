Nigeria: arrestate otto persone sospettate di coinvolgimento in raid nel Kaduna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza della Nigeria hanno arrestato otto persone sospettate di essere coinvolti nei recenti attentati avvenuti nello stato nord-occidentale di Kaduna. Parlando ai giornalisti, il capo della Task force speciale, David Nwankonobi, ha affermato che i sospetti sono stati arrestati in due località situate nel sud del Kaduna, e che le operazioni hanno permesso di sequestrare armi e mezzi che erano in loro possesso, come pistole, machete e motociclette. Gli arresti fanno seguito ad una serie di attacchi verificatisi nella regione la scorsa settimana, in cui sono state uccise quasi 30 persone e che hanno innescato forti proteste popolari nelle principali città della Nigeria. I manifestanti hanno chiesto di mettere fine al più presto a quello hanno descritto come un "genocidio" in atto nei loro villaggi. (segue) (Res)