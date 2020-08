La Russia annuncia il primo vaccino contro il Covid, Putin: "Testato anche su mia figlia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la registrazione del primo vaccino contro il coronavirus. “Stamattina è stato registrato il vaccino contro il coronavirus per la prima volta al mondo", ha detto il capo dello Stato in un incontro con i membri del governo, chiedendo al ministro della Sanità, Mikhail Murashko, di fornirgli informazioni più dettagliate. "Sono a conoscenza del fatto che il vaccino funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un'immunità stabile e, ripeto, ha superato tutti i controlli necessari", ha detto Putin. Il ministero della Salute russo questa mattina ha registrato il primo vaccino al mondo contro il Covid-19. Il trattamento è stato sviluppato dall’Istituto di ricerca epidemiologica Gamaleya in collaborazione con il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif).Il vaccino, stando alle dichiarazioni del ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, ha mostrato alta efficienza e sicurezza. "Stando ai risultati, il vaccino ha mostrato un'elevata efficacia e sicurezza. Tutti i volontari hanno sviluppato quote elevate di anticorpi contro il Covid-19, mentre nessuno di loro ha avuto gravi complicazioni derivanti dal processo di immunizzazione. Secondo i risultati dell'esame e dei dati delle sperimentazioni cliniche, gli esperti del ministero della Salute hanno pubblicato un rapporto conclusivo e oggi è stata presa la decisione sulla registrazione statale di un vaccino per la prevenzione dal contagio di Covid-19”, ha detto il ministro. "Spero - ha aggiunto Putin - che saremo in grado di avviare la produzione di massa di questo farmaco nel prossimo futuro, il che sarebbe molto importante" aggiungendo che una delle sue figlie è stata sottoposta al vaccino. "Una delle mie figlie si è fatta vaccinare, prendendo di fatte parte alla sperimentazione. Dopo la prima vaccinazione, aveva una temperatura di 38 gradi, mentre il giorno successivo è calata a 37” per poi abbassarsi progressivamente, ha spietato.Per quanto concerne la commercializzazione, il vaccino sarà sul mercato dal primo gennaio 2021, mentre l’auspicio del governo di Mosca è che possa essere fornito agli operatori sanitari dal primo settembre. È quanto emerge dai dati pubblicati sul registro statale dei medicinali del ministero della Salute della Federazione Russa. (Rum)