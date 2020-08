Russia-Germania: Lavrov, con Maas abbiamo un'agenda bilaterale "molto ricca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni bilaterali, le crisi internazionali e altre diverse questioni globali: questi i temi di cui discuteranno oggi i ministri degli Esteri russo e tedesco, Sergej Lavrov ed Heiko Maas. Secondo quanto affermato dallo stesso Lavrov all’inizio del colloquio, la riunione prevede una “ricca agenda bilaterale”. Si parlerà anche di diverse questioni globali, ha detto Lavrov, sottolineando che la Germania è attualmente un membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al momento detiene la presidenza semestrale del Consiglio dell'Unione europea. "Naturalmente, i conflitti regionali, purtroppo, non scompaiono. Per questo motivo, ne sono convinto, condivideremo anche oggi le nostre valutazioni e opinioni su molti di questi temi, il che sarà molto utile", ha detto Lavrov. (Rum)