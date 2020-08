Cina-Usa: Pechino intensifica esercitazioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta intensificando le manovre delle proprie forze armate di pari passo con l’aumento delle tensioni con gli Stati Uniti, e della visita a Taiwan del segretario della Salute Usa Alex Azar. Dopo i pattugliamenti aerei di ieri sullo Stretto di Taiwan, la Cina ha intrapreso oggi esercitazioni navali di tiro a fuoco vivo in acque internazionali al largo dell’isola di Guam, dove sono di stanza bombardieri strategici a lungo raggio statunitensi. Pechino ha già intensificato le manovre nelle scorse settimane, specie dopo una inusuale esercitazione della Marina militare Usa che ha coinvolto simultaneamente due portaerei nel Mar Cinese Meridionale. Nel pomeriggio di ieri, 10 agosto, il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Zhao Kijian, ha definito la visita di Azar a Taiwan una “seria violazione” degli impegni assunti da Washington in merito allo status dell’Isola. “Sollecitiamo gli Stati Uniti ad attenersi al principio di una sola Cina e ai dettami dei tre comunicati congiunti Cina-Usa,cessare le interazioni e i contatti ufficiali di tutti i tipi (con Taiwan) così come lo sviluppo di relazioni sostanziali con l’Isola, e di gestire le questioni relative a Taiwan in maniera appropriata e prudente, così da non danneggiare gravemente la cooperazione Cina-Usa in macro-aree come la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan, ha dichiarato il portavoce. (segue) (Cip)