Cina-Usa: Pechino intensifica esercitazioni militari (2)

- Il segretario alla Salute degli Stati Uniti Alex Azar, in visita ufficiale a Taiwan, ha elogiato il successo dell’Isola nel contenere e combattere la pandemia di coronavirus come “un tributo alla natura aperta, trasparente e democratica della società e della cultura” di Taiwan. Le parole pronunciate da Azar durante una conferenza stampa nella serata di ieri sono state interpretate come una critica al modello autoritario della Cina, accusata dall’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, di aver tardato a contenere il coronavirus e di aver nascosto per settimane la natura dell’emergenza al resto del mondo. Diversi analisti hanno interpretato la visita di Azar e le sue dichiarazioni come un deliberato tentativo di Washington di aumentare ulteriormente il livello della tensione tra gli Stati Uniti e la Cina, che ritiene Taiwan una propria provincia secessionista. Il Taiwan Travel Act, firmato dal presidente Trump nel marzo 2018, ha esplicitamente incoraggiato le visite diplomatiche da e per Taiwan, in contrasto con l’implicita interpretazione del principio di “una sola Cina” cui gli Usa si sono attenuti sin dalla normalizzazione delle relazioni con Pechino, nel 1979. In un articolo pubblicato ieri, 10 agosto, il quotidiano ufficiale cinese “Global Times” ha avvertito che la visita di Azar a Taiwan ha “violato la linea di fondo” alla base delle relazioni diplomatiche tra Washington e Pechino. La Cina ha risposto con un ulteriore intensificazione delle attività militari nello Stretto di Taiwan, dove oggi terrà esercitazioni navali a fuoco vivo. (segue) (Cip)