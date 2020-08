Russia-Germania: Maas, relazioni fra con Mosca troppo importanti per lasciarle incustodite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Berlino e Mosca sono troppo significative per essere lasciate incustodite. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, prima dell’incontro con l’omologo russo Sergej Lavrov a Mosca. "Le relazioni tedesco-russe sono troppo importanti per essere lasciate incustodite. Ciò è diventato ancora più vero da quando la pandemia di Covid-19 ha reso ancora più difficile il contatto diretto tra tedeschi e russi", ha detto Maas. Il capo della diplomazia tedesca ha affermato che il ruolo di Mosca è significativo per risolvere importanti questioni internazionali, compresi i conflitti in Ucraina, Libia e Siria. Maas ha aggiunto che la Germania vuole che la Russia riconosca il ruolo chiave di Mosca nel controllo degli armamenti. “Circa un anno fa ho concordato con il mio omologo russo un gesto umanitario a beneficio dei sopravvissuti all’assedio di Leningrado durante la Seconda guerra mondiale. Sono contento che questa misura stia finalmente prendendo forma grazie a un ospedale per veterani", ha detto il ministro tedesco. Maas ha anche affermato che Berlino si assume la responsabilità "per i terribili crimini" commessi dalla Germania nazista 75 anni fa. (Rum)