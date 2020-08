Energia: presidente azerbaigiano Aliyev, giacimento Shah Deniz fornirà gas per minimo altri cento anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è il primo giacimento petrolifero scoperto in Azerbaigian nel periodo dell'indipendenza. Perché i giacimenti 'Azeri', 'Chirag', 'Gunashli' sono stati scoperti durante il periodo sovietico. I giacimenti di 'Shah Deniz' e 'Absheron' sono dei giacimenti di condensato di gas. Come giacimento petrolifero, questo è il primo giacimento e questa enorme struttura è la più grande costruita nel Mar Caspio", ha detto il capo dello Stato azerbaigiano. "Per questo, potremo parlare a lungo dell'importanza di questo progetto. Naturalmente, tutto ciò è il risultato della nostra politica di successo. Sono convinto che nei prossimi anni il 'Karabakh' e altri giacimenti saranno sfruttati con successo e porteranno grandi benefici al nostro Paese", ha aggiunto Aliyev. "Ora la nostra principale attenzione è rivolta al completamento del Corridoio meridionale del gas. Anche questo progetto viene implementato con successo. Il Tap, la sua quarta e ultima parte è già in fase di completamento. Perciò, credo che tra pochi mesi con l'iniziativa dello Stato dell'Azerbaigian e a seguito di una cooperazione internazionale su larga scala, sarà terminata la costruzione di tre gasdotti interconnessi tra loro, di lunghezza 3.500 chilometri e il gas dell'Azerbaigian verrà distribuito in Europa. Dunque, Il Corridoio meridionale del gas sarà pronto per lo sfruttamento completo. Questo è un momento molto importante e a parer mio, storico per noi. Perché questo garantisce la totale operatività del giacimento di Shah Deniz", ha aggiunto Aliyev. (segue) (Rum)