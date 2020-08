Energia: presidente azerbaigiano Aliyev, giacimento Shah Deniz fornirà gas per minimo altri cento anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, ha proseguito il presidente dell'Azerbaigian, "senza la costruzione del Corridoio meridionale del gas, gli attori internazionali non avrebbero investito in questo paese o in qualsiasi altro progetto, o esiterebbero a farlo. Perché, prima di tutto, ci deve essere una via per esportare il gas dal giacimento di condensato di gas di "Absheron", così come il gas naturale dal giacimento del 'Karabakh' e da altri giacimenti. Quindi, l'importanza del Corridoio meridionale del gas non è limitata al progetto di 'Shah Deniz'. Senza l'attuazione di questo progetto, la nostra politica energetica potrebbe rimanere incompleta. Ma oggi la nostra politica energetica risponde pienamente agli interessi del nostro Paese. Il giacimento di 'Shah Deniz' fornirà gas all'Azerbaigian e ai paesi partner per almeno altri cento anni. Allo stesso tempo, intendiamo espandere la nostra geografia delle esportazioni. Il gas di 'Shah Deniz' sarà distribuito a Georgia, Turchia, Bulgaria, Grecia e Italia. Se in Albania si creerà una rete di gas, anche l'Albania sarà il nostro partner naturale e potremo esportare gas anche lì. È possibile anche la fornitura del gas azerbaigiano ad altri paesi vicini come i paesi dei Balcani", ha detto Aliyev. (segue) (Rum)