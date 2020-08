Energia: presidente azerbaigiano Aliyev, giacimento Shah Deniz fornirà gas per minimo altri cento anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo, il Corridoio meridionale del gas è il nostro traguardo storico e manca poco tempo al suo completamento. Voglio ribadire ancora che il lavori svolti in tutti i nostri giacimenti sono mirati. Un progetto condiziona l'altro", ha spiegato il presidente azerbaigiano. "Se il contratto 'Azeri-Chirag-Guneshli' non fosse stato firmato nel 1994, non sarebbe stato possibile parlare di nessun altro progetto. Se il contratto di 'Shah Deniz' non fosse stato firmato, oggi non saremmo stati in grado di garantire non solo la sicurezza energetica degli altri paesi, ma neanche la nostra. Perché 'Shah Deniz' è la principale fonte per noi. Attuando questi lavori, elaboriamo una nuova mappa energetica dell'Eurasia in modo che l'Azerbaigian possa rimanere ancora per molto tempo un partner strategico per molti paesi", ha sottolineato il Capo dello Stato. "La nostra integrità territoriale sarà completamente ripristinata, proprio come oggi torniamo al giacimento 'Karabakh', abbandonato negli anni Novanta, allo stesso modo torneremo nella nostra terra nativa: il Karabakh. Il Karabakh è nostro, il Karabakh è l'Azerbaigian", ha concluso Aliyev. (Rum)