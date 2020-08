Bielorussia: Fratoianni (Leu), situazione inaccettabile e assurda, intervenga Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione Europea non può ignorare quello che sta accadendo in Bielorussia. Le proteste in piazza sono esplose dopo che il presidente Lukaschenko, in carica dal 1994 e non a caso considerato 'l'ultimo dittatore d'Europa', ha vinto nuovamente le elezioni". Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in una nota. "Vittime, decine di feriti e migliaia di arresti - prosegue l'esponente di Leu - . Il tutto in un contesto dove i leader dell'opposizione sono stati estromessi dalle elezioni, i membri dello staff arrestati, numerose segnalazioni e video di brogli in elezioni senza osservatori internazionali e internet bloccato per ore durante le manifestazioni. Tutto ciò è inaccettabile ed assurdo - conclude Fratoianni -. L'Unione Europea deve condannare l'operato del regime ed intervenire fermamente per evitare che la situazione peggiori ancora."(Com)