Turchia: a luglio deficit a 4,4 miliardi di dollari, spesa pubblica in crescita

- Il bilancio statale della Turchia ha registrato per il mese di luglio un disavanzo di 30,8 miliardi di lire turche, pari a 4,4 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato ieri il ministero del Tesoro e delle Finanze di Ankara. Mentre le entrate totali per lo scorso mese, pari a 87 miliardi di lire turche e 12,5 miliardi di dollari, erano in calo del 2,7 per cento rispetto al luglio dell’anno scorso, le spese totali hanno raggiunto i 118,2 miliardi di lire e i 17 miliardi di dollari, in aumento del 37 per cento. Di questi, 8,1 miliardi di lire e 1,2 miliardi di dollari erano pagamenti di interessi. In luglio il Tesoro di Ankara ha incassato 450 milioni di lire, pari a 65 milioni di dollari, da privatizzazioni, pagamenti per licenze 4,5G e vendite di terreni. (Tua)