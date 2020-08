Ungheria: premier Orban illustra risultati del vertice Ue su bilancio e fondo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, ha illustrato al parlamento di Budapest i risultati del vertice dell'Unione europea svoltosi tra il 17 e il 21 luglio in materia di Quadro finanziario pluriennale (Qfp) e fondo per la ripresa. Lo ha fatto in una lettera indirizzata al presidente dell'Assemblea nazionale ungherese, Laszlo Kover, in cui ha spiegato che l'esecutivo ha rispettato appieno il mandato negoziale attribuitogli dal legislatore. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Mti", il portavoce di Orban, Bertalan Havasi, ha spiegato che con una risoluzione approvata il 14 luglio il parlamento ungherese ha affidato "un mandato chiaro" al governo in vista dei negoziati. Nella lettera il premier afferma che il suo governo ha avuto successo nell'assicurarsi che gli Stati membri dell'Unione europea che versano in situazioni economiche simili abbiano simile trattamento e che i cittadini dei Paesi più ricchi non ricevano più sostegni di quelli dei Paesi meno ricchi. (segue) (Vap)