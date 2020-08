Ungheria: premier Orban illustra risultati del vertice Ue su bilancio e fondo per la ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Budapest si è anche assicurata che la procedura di cui all'art. 7 del trattato Ue contro l'Ungheria sia terminata prima dell'approvazione definitiva del quadro finanziario pluriennale per il 2021-27 e del fondo per la ripresa. La summenzionata procedura è "politicamente motivata e avviata su basi giuridicamente discutibili", scrive Orban, aggiungendo che dovrebbe concludersi entro la fine della presidenza tedesca dell'Unione europea. A suo dire l'Ungheria ha già risposto a tutte le questioni riguardanti la democrazia e lo Stato di diritto. Il punto su cui la trattativa ha fallito secondo il capo del governo è impedire il finanziamento europeo di "partiti e organizzazioni politiche mascherate da ong". Orban ha promesso che la questione resterà "in agenda". (segue) (Vap)