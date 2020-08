Ungheria: premier Orban illustra risultati del vertice Ue su bilancio e fondo per la ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha anche precisato la cifra che arriverà all'Ungheria come risultato delle trattative. Si tratta di 40,7 miliardi di euro dal quadro finanziario pluriennale e dal fondo per la ripresa. Il Paese ha anche diritto a 10 miliardi di euro di prestiti. Le due cifre sommate contano per il 2,8 per cento del Pil ungherese. L'Ungheria riceverà anche l'1,8 per cento del suo Pil in risorse dal fondo di coesione nei prossimi 7 anni. "Polonia e Ungheria hanno lottato fianco a fianco" e sono riuscite a bloccare procedure condotte "nel nome dello Stato di diritto, ma che in realtà lo minano alle fondamenta". Passi importanti sono stati fatti per impedire che le risorse europee non siano vincolate da condizioni politiche e ideologiche, ha ribadito come già all'indomani del vertice Orban. (Vap)