© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come promesso, se qualcuno ha preso un bonus verrà sospeso, anche se quei soldi sono stati dati in beneficenza. Lo afferma il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari alla luce delle indiscrezioni pubblicate oggi da alcuni quotidiani sulla vicenda dei bonus per le partite Iva. (Rin)