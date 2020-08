Torino: una rotatoria sperimentale tra la Sp.24 e strada Baroni in attesa di quella definitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incrocio tra là Sp.24 e strada Baroni a Bussoleno si prepara ad una rivoluzione. Dopo il boom degli incidenti, la Città Metropolitana di Torino ha deciso di mettere mano alla viabilità. L'intenzione è quella di creare una rotatoria che avrà il ruolo di dissuasore per le auto che qui arrivano senza rispettare i limiti di velocità. In attesa della progettazione definitiva della rotonda, Città Metropolitana in concerto con il comune di Bussoleno hanno deciso di crearne una provvisoria e sperimentale. Verrà realizzata a partire dal prossimo autunno e avrà anche un ruolo importante nel verificare l'effettiva percorribilità ed efficacia della nuova viabilità. L'intervento definitivo si vedrà invece solo nel 2021 all'interno della progettazione 'Ex Ss.24 Adeguamento funzionale tratto Borgone di Susa-Susa', che avrà un finanziamento regionale di 3 milioni di euro. (Rpi)