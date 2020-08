Usa: al via il tour europeo di Pompeo, tappe in Repubblica Ceca, Slovenia, Austria e Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Mike Pompeo inizia oggi un tour europeo che lo vedrà fare tappa in Repubblica Ceca, Slovenia, Austria e Polonia. È quanto riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, secondo cui nella tappa ceca, Pompeo visiterà Praga e Pilsen. In questa sede, il segretario Usa incontrerà il ministro degli Esteri Tomas Petricek per commemorare la liberazione della Cecoslovacchia occidentale da parte dell'esercito degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale. A Praga, il segretario incontrerà il primo ministro Andrej Babis per discutere della cooperazione nel settore dell'energia nucleare, dell'Iniziativa dei Tre mari e degli sforzi per contrastare le azioni ostili di Russia e Cina. Pompeo avrà anche un colloquio telefonico di cortesia con il presidente Milos Zeman. A Lubiana il 13 agosto, il segretario di Stato incontrerà il presidente Borut Pahor e il primo ministro Janez Jansa per discutere le opportunità di una più stretta cooperazione tra gli Stati Uniti e la Slovenia in settori chiave di reciproco interesse, tra cui l'energia nucleare e l'integrazione dei Balcani occidentali. Il segretario e Jansa discuteranno anche della sicurezza delle informazioni sul 5G dopo aver firmato una dichiarazione congiunta sulla tecnologia del 5G con il ministro degli Esteri Anze Logar. (segue) (Nys)