Usa: al via il tour europeo di Pompeo, tappe in Repubblica Ceca, Slovenia, Austria e Polonia (2)

- A Vienna il 14 agosto, il segretario Pompeo incontrerà il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg e il cancelliere Sebastian Kurz per discutere del partenariato strategico Usa-Austria, delle relazioni commerciali e di investimento forti e in crescita e delle questioni di sicurezza regionale. Il segretario incontrerà anche il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Infine a Varsavia il 15 agosto, il segretario Pompeo incontrerà il primo ministro Morawiecki e il ministro degli Esteri Czaputowicz per discutere delle aree di cooperazione Usa-Polonia, tra cui l'approfondimento dei legami nel comparto militari, dell'accordo di cooperazione per la difesa rafforzata, della ripresa dalla pandemia di Covid-19, della sicurezza delle reti 5G e di come migliorare l'energia e le infrastrutture regionali attraverso l'Iniziativa dei Tre mari. Il segretario incontrerà anche il presidente Andrzej Duda. La visita del segretario commemora anche il centenario della battaglia di Varsavia del 1920, in cui le forze polacche sconfissero i bolscevichi. (Nys)