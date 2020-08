Lettonia-Polonia: ministro Esteri Czaputowicz in visita a Riga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Polonia, Jacek Czaputowicz, si reca oggi a Riga per una visita istituzionale. Lo comunica l'agenzia di stampa "Pap". Czaputowicz, invitato dall'omologo lettone Edgars Rinkevics, parteciperà alle celebrazioni per il centenario della firma del trattato tra Lettonia e Russia che nel 1920 mise fine alla guerra tra i due Paesi. Assieme a lui saranno presenti a Riga anche i ministri degli Esteri di Lituania, Estonia e Finlandia. Oltre all'occasione storica, la visita offrirà l'opportunità di parlare con il ministro Rinkevics delle iniziative da intraprendere in relazione alla situazione bielorussa dopo le elezioni presidenziali. L'accordo di pace firmato l'11 agosto 1920 tra Lettonia e Unione sovietica ha posto fine alla guerra d'indipendenza lettone, iniziata nel novembre 1918 con l'invasione russa del territorio delle neo proclamata Repubblica. Nel trattato di pace, evidenzia il ministero degli Esteri di Riga, "il governo sovietico ha volontariamente e irrevocabilmente rinunciato a tutti i diritti sovrani dello Stato russo sul popolo e sul territorio della Lettonia". (Vap)