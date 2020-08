Libano-Francia: Parigi invita alla rapida formazione del governo dopo dimissioni Diab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha invitato alla “rapida formazione di un governo (in Libano) che dia delle prove alla popolazione”. Lo riferisce una nota della diplomazia di Parigi diramata in seguito all’annuncio delle dimissioni da parte di Hassan Diab. “La Francia ha preso atto delle dimissioni del governo libanese. Comprende pienamente la gravità della situazione in cui si trova il Libano e la necessità di rispondere rapidamente alle aspettative della popolazione”, si legge nel comunicato del ministero degli Esteri. La diplomazia di Parigi ha aggiunto: "Al di là dell'emergenza legata all'esplosione del 4 agosto, a seguito della quale Francia e Nazioni Unite hanno riunito i partner internazionali del Libano su iniziativa del presidente della Repubblica, ora è essenziale che si ascoltino le aspirazioni espresse dai libanesi in materia di riforme e governance”. "In questa prospettiva, la priorità deve andare alla rapida formazione di un governo che dimostri il suo valore alla popolazione e che abbia come missione rispondere alle principali sfide del Paese, in particolare la ricostruzione di Beirut e le riforme, senza le quali il Paese si avvia al collasso economico, sociale e politico. In questi momenti difficili della sua storia, la Francia è, come sempre, accanto al Libano", prosegue la nota. (Frp)