Governo: Renzi, no all’ansia da consenso, vaccino sia obbligatorio (2)

- E sui parlamentari che hanno richiesto il bonus di 600 euro aggiunge: “Questi parlamentari hanno compiuto un gesto meschino", "una vergogna totale. Detto questo mi colpisce il clima populista di caccia alle streghe che l'Inps ha instaurato. Dire e non dire, annunciare e non smentire, far circolare notizie false: ad esempio nessuno di Italia viva ha preso quei soldi, ma perché siamo stati coinvolti anche noi?", prosegue il leader di Iv. Infine, sulla possibilità che il vaccino anti-Covid sia obbligatorio, l'ex premier risponde: "È ovvio che sì! Con tutto quello che abbiamo passato, se arriva il vaccino che facciamo? Lasciamo la libertà di scelta e chiudiamo tutti in casa altri tre mesi? Se si arriverà al vaccino, per me è scontato che dovrà essere assolutamente obbligatorio. I vaccini non sono un optional: se ci sarà un vaccino riconosciuto dovrà essere obbligatorio. Altrimenti che senso ha?". (Rin)