Sardegna: a Carloforte oltre 400 persone sottoposte a tampone dopo i 9 positivi registrati domenica

- Sono 412 le persone che si sono presentate ieri a Carloforte, comune della provincia del Sud Sardegna, per sottoposti al tampone dopo l'allarme scattato domenica scorsa quando ben 9 persone sono risultate positive al Covid-19 dopo aver partecipato ad una serata in discoteca lo scorso 31 luglio e ad una festa privata di compleanno il 4 di agosto. Per loro è scattata la quarantena fiduciaria ma per il paese non è prevista alcuna chiusura: "Non c'è alcun coprifuoco – ha assicurato il sindaco Salvatore Puggioni – ci sono solo delle misure restrittive temporanee la cui osservanza sarà assicurata dalle forze dell'ordine di cui dispone il Comune. Abbiamo fatto un numero di tamponi non paragonabile a nessun'altra località della Sardegna, non abbiamo messo la sabbia sotto il tappeto ma abbiamo sviscerato subito il problema". (Rin)