Mediterraneo: Erdogan, Turchia sempre pronta a risolvere le tensioni con il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è sempre pronta a risolvere la questione del Mediterraneo orientale attraverso il dialogo su basi eque. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo la riunione di gabinetto ad Ankara. "Siamo sempre qui, pronti a risolvere i conflitti attraverso il dialogo su basi di equità", ha affermato. Erdogan ha anche invitato i paesi del Mediterraneo a cooperare per trovare "una formula accettabile che protegga i diritti di tutti". "In nessun modo la Turchia acconsentirebbe a qualsiasi iniziativa che cerchi di bloccare il paese sulle sue coste, ignorando il vasto territorio turco", ha detto Erdogan. "La Turchia continuerà ad attuare i propri piani sul campo e a livello diplomatico fino a quando non prevarrà il buon senso sulla questione (del Mediterraneo orientale)", ha aggiunto. La Turchia ha avviato ieri, 10 agosto, un'esercitazione navale nell'area a sud est delle isole di Castelrosso e Rodi, come annunciato lo scorso 6 agosto da Ankara. (Tua)