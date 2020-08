Bielorussia: Romano (Pd), Lukashenko deve andarsene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lukashenko deve andarsene, in Europa non c'è piú spazio per le dittature". Lo scrive su Twitter Andrea Romano, deputato del Pd e membro della Commissione Esteri, che prosegue: "Alle elezioni farsa è seguita la stretta repressiva. Svetlana Tichanovksaja si è rifugiata in Lituania per sfuggire all'arresto, ad ore sarà proclamata la legge marziale. Un regime - conclude - sempre più violento, che deve essere superato al più presto". (Rin)