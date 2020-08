Virginia Raggi si ricandida a sindaco a Roma, esulta il M5s, opposizioni all'attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi scioglie la riserva e si ricandida, per il secondo mandato, a sindaca di Roma. A sorpresa, ieri sera, nel primo giorno di ferie estive, la prima cittadina ha comunicato ai consiglieri della maggioranza capitolina, durante una riunione in videoconferenza, la sua decisione di correre di nuovo per il Campidoglio alle prossime elezioni comunali del 2021. "Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti". Queste le parole della sindaca Raggi, riportate su Facebook dal consigliere capitolino M5s Paolo Ferrara, che commenta: "sono verità".Soddisfatti, quindi, i consiglieri di maggioranza, che sui social esultano sostenendo il Raggi bis. Mentre partono subito all'attacco gli avversari, ancora alla ricerca del nome giusto da proporre per la corsa al Campidoglio. "I giochi di palazzo e le alchimie vecchia maniera non ci appartengono e mai ci apparterranno. Siamo fedeli amanti di chiarezza e trasparenza: per questo la sindaca comunica la sua volontà senza tanti fronzoli e giochi di parole", il commento dell'assessore al Personale Antonio De Santis (M5s). "Siamo con te. grazie per il tuo coraggio", scrive in un post Federica Daga. "La sua parola significa un no definitivo al ritorno della confusione e del malaffare nella Capitale", aggiunge l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. "I romani meritano amministratori onesti, coraggiosi e preparati, pronti a lottare per il bene della Capitale. Lei incarna tutti questi valori", l'elogio dell'assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese. "Come sempre Virginia è stata molto netta: andiamo avanti per completare la realizzazione del programma e impedire che gli altri, quelli di prima, tornino a banchettare su una tavola che noi abbiamo apparecchiato", conclude Pacetti.A sancire questo entusiasmo anche i messaggi di stima e fiducia, che nelle scorse settimane, sono arrivati alla sindaca Raggi da parte di tutto il vertice M5s: dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, all’ex parlamentare Alessandro Di Battista, passando per il sonetto in romanesco sul blog di Grillo al sostegno del capo politico M5s Vito Crimi. Di tutt'altro tenore, invece, le reazioni delle opposizioni: "La Raggi ha annunciato la sua ricandidatura promuovendo il suo operato. Nulla di personale ma noi diamo un altro giudizio. Roma merita di più e qualcosa di molto diverso da questi questi anni. Per questo il Pd lavora per costruire un progetto alternativo", twitta il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando, alleato di governo. Sulla stessa linea anche il capogruppo Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi: “Pessima notizia: Raggi si candida di nuovo a sindaco. Liberiamo Roma da questo incubo. Al lavoro per evitare a Roma altri 5 anni di nulla".Duro il commento della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Oggi va in frantumi anche la regola dei due mandati del M5s, che da 'movimento dei cittadini' diventa il partito dei nuovi politicanti. La ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco però è un'ottima notizia: i romani potranno dire con il loro voto come giudicano il lavoro di questa amministrazione grillina. Finalmente", conclude Meloni. “Ai romani interessa poco se la Raggi si ricandida, è solo l'ennesima dimostrazione che le regole e la morale dei 5 stelle lasciano il tempo che trovano esattamente come la gestione della città da parte della sindaca che vuole affrontare il suo terzo mandato a dispetto di tutto e tutti”, le parole del consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. Duro anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: "Grillini bugiardi su limite ai mandati. Lei patetica non andrà al ballottaggio e Roma la boccerà severamente fallita". Dunque, anche se nel M5s resta il dibattito sulla deroga al secondo mandato per chi amministra, la corsa per Palazzo Senatorio è iniziata. (Rer)