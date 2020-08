Bielorussia: una vittima nella seconda notte di proteste, fuga in Lituania per Tikhanovskaya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono proseguite nel corso della notte le proteste nel centro di Minsk, la capitale bielorussa, diventata il teatro principale della contestazione nei confronti dei risultati delle elezioni presidenziali tenutesi domenica e vinte dal capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko. La polizia, con il supporto degli agenti di sicurezza del ministero dell'Interno bielorusso, è riuscita ad allontanare dalla piazza antistante la fermata della metropolitana Pushkinskaya diverse centinaia di sostenitori dell'opposizione, stando a quanto riferito dall’edizione bielorussa dell’agenzia di stampa “Sputnik”. I manifestanti, che hanno lanciato una fitta sassaiola di molotov contro la polizia, si sono ritirati verso la stazione della metropolitana Sportivnaya, sempre più lontano dal centro della città che era stato sgomberato intorno alle 23 ora locale (le 22 in Italia) di ieri sera. Anche nei pressi della fermata Sportivnaya i manifestanti hanno cercato di erigere delle barricate utilizzando bidoni della spazzatura e cartelli pubblicitari nel tentativo di prendere possesso della piazza. La polizia, tuttavia, usando proiettili di gomma, granate assordanti e gas lacrimogeni, è riuscita a impedirlo.La notizia peggiore è giunta dal ministero dell’Interno che ha confermato la morte di un manifestante durante gli scontri con la polizia di ieri sera. Secondo quanto riferito su Telegram dalla portavoce del dicastero, Olga Chemodanova, lunedì sera “verso le 23 (le 22 in Italia), durante i disordini a Minsk su viale Pritytsky, la folla stava costruendo barricate per bloccare il traffico. Nel corso degli scontri con la polizia in tenuta antisommossa arrivata per sgomberare la piazza, uno dei manifestanti ha cercato di lanciare un ordigno esplosivo non identificato in direzione delle forze dell'ordine. L’ordigno è esploso nelle sue mani e l'uomo è rimasto ucciso". La portavoce ha spiegato che sono in corso delle indagini per chiarire le cause effettive della morte del manifestante, di cui al momento non si conoscono le generalità.La candidata Svetlana Tikhanovskaya ha depositato ieri pomeriggio presso la sede della Commissione elettorale centrale (Cec) un reclamo ufficiale contro il risultato delle consultazioni svoltesi domenica. Tuttavia, da quel momento se ne sono perse le tracce per alcune ore. Questa mattina il ministro degli Esteri lituano Linas Linkevicius ha scritto su Twitter "Svetlana Tikhanovskaya è al sicuro. È in Lituania". Nella tarda serata di ieri, diversi canali Telegram della Bielorussia hanno riferito che l’esponente politica dell'opposizione sarebbe stata trattenuta presso la sede della Commissione elettorale centrale (Cec), dove si è recata per presentare un reclamo ufficiale contro il risultato delle elezioni, vinte dal capo dello Stato uscente Aleksandr Lukashenko. Tuttavia, la Cec ha riferito che Tikhanovskaya aveva lasciato l'edificio dopo aver presentato il ricorso.(Rum)