Giappone: governo annuncia costruzione base militare nell’isola di Mage

- Il ministero della Difesa del Giappone ha annunciato piani per la costruzione di una base delle Forze di autodifesa e di un sito per l’addestramento di piloti navali Usa a Mageshima, una piccola isola vulcanica di 8,2 chilometri quadrati al largo della prefettura meridionale di Kagoshima. La base ospiterà dai 150 ai 200 militari giapponesi, e infrastrutture per le prove di attracco di portaerei statunitensi due volte l’anno. Sull’isola verranno realizzate due piste di decollo e atterraggio lunghe 2.450 e 1.830 metri. Le Forze di autodifesa giapponesi utilizzeranno a loro volta la nuova base per effettuare esercitazioni di decollo e atterraggio con gli F-35B che in futuro opereranno sulle portaerei leggere della Marina militare giapponese, e con altri velivoli, inclusi i convertiplani Mv-22B. (Git)