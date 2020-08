Roma: "Ti ammazzo con le mie mani", 36enne si scaglia contro agente di polizia e lo ferisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ti ammazzo con le mie mani" con questa minaccia colorita da insulti di ogni genere, un 36enne romano si è scagliato contro un agente di polizia del commissariato San Lorenzo ferendolo con calci e pugni. La volante della polizia ieri è stata chiamata in via degli Ausoni per l'uomo che, in escandescenza, rischiava di ferire passanti e residenti. Alla vista della macchina della polizia ha cominciato a tirare prima calci contro la portiera dell'auto, poi ha aggredito l'agente. Per immobilizzarlo è stato necessario l'utilizzo dello spray orticante, ma anche quando l'uomo è stato caricato in auto, ha continuato a dimenarsi con testate contro il pannello di plexiglass, scalciando la portiera. Arrivato in commissariato si è completamente denudato ma ricondotto alla ragione è stato arrestato per violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. All'agente gli sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in 10 giorni. (Rer)