Furbetti di Montecitorio, Fico: "Chiedano scusa ma no a campagne d’odio"

- L’episodio dei parlamentari che hanno ricevuto il bonus destinato alle partite Iva da parte dell’Inps “fa male alle istituzioni, ma è anche un segnale di allarme: chi viene eletto ha un'enorme responsabilità, comportarsi in questo modo significa sicuramente non aver compreso la portata di questo compito. E' la cosa che mi preoccupa di più, devo dire. C'è un problema etico e di consapevolezza, dobbiamo sentire forte l'appartenenza alla comunità e agire pensando all'interesse collettivo". Queste le parole del presidente della Camera Roberto Fico in un'intervista su “La Stampa”.“E’ opportuno che questi parlamentari chiedano scusa; qui si tratta di una questione di dignità e di opportunità. A chi sta fuori dal Palazzo questo episodio appare surreale considerati i sacrifici di questi mesi". E prosegue: "E' inaccettabile da un punto di vista morale - osserva - che una norma prevista per aiutare chi era in difficoltà sia stata utilizzata in questo modo, sorvolando sullo spirito di comunità che dovrebbe essere prevalente" anche se osserva "non servono campagne d'odio".Sul referendum sul taglio dei parlamentari, la terza carica dello Stato aggiunge: "Chi andrà a votare per il referendum dovrà farlo a prescindere da quanto accaduto in questi giorni; è una questione totalmente diversa", conclude.(Rer)