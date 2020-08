Coronavirus: Sardegna, scaduta ordinanza Regione, a rischio discoteche e sagre paesane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Discoteche chiuse in Sardegna nella settimana di Ferragosto e, in teoria, divieto anche per feste e sagre paesane. Sono le conseguenze che si potrebbero avere se l'ordinanza numero 34 dello scorso 15 luglio con cui il presidente della Regione Christian Solinas ha autorizzato tali attività non verrà prorogata. Nessuna traccia di disposizioni riguardanti discoteche e sagre paesane nel provvedimento di ieri in cui il governatore ha soltanto rinnovato le regole sull'obbligo di registrazione e autocertificazione per chi arriva in Sardegna. In mancanza di ulteriori ordinanze è valido anche sul territorio regionale il Dcpm (valido fino al 7 di settembre) in cui si conferma la chiusura delle discoteche anche all'aperto e si precisa che "restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera", cioè l'obbligo di "posti a sedere preassegnati e distanziati" e il limite massimo "di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi". (Rin)