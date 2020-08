Coronavirus: Egitto, per il nono giorno consecutivo contagi in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha registrato per il nono giorno consecutivo un calo dei contagi da coronavirus. Lunedì nel paese delle piramidi sono stati registrati 174 nuovi casi, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute su Facebook. Sale così a 95.666 il numero dei contagi, di cui 53.779 guariti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 26 decessi, portando il totale a 5.035. Questa settimana saranno aperti 21 ospedali per l’isolamento in tutto il territorio nazionale in previsione di una seconda ondata di contagi, che potrebbe essere di maggior portata rispetto alla prima, ha dichiarato il direttore dell’ospedale Al Nagila, Mohamed Taleb, a un’emittente televisiva. Secondo le indicazione del ministero della Salute, potrebbe esserci un incremento dei casi di contagio a causa degli assembramenti avvenuti in occasione della festa di Eid al Adha, celebrata dal 31 luglio al 3 agosto, ha sottolineato Taleb.(Cae)