Venezuela: Argentina aderisce a Gruppo internazionale di contatto

- Il governo dell'Argentina ha deciso di aderire al Gruppo internazionale di contatto (Gic) per una soluzione negoziale della crisi politica, istituzionale e sociale in Venezuela. Buenos Aires, riferisce una nota del ministero degli Esteri, ha accettato l'invito rivolto dall'istanza di dialogo promossa dall'Unione Europea intendendo l'iniziativa come "un passo ulteriore verso la ricerca di soluzioni pacifiche e democratiche alla crisi che vivono i venezuelani". "Il governo argentino è determinato a contribuire con tutti i suoi sforzi all'azione del Gic nella convinzione del ruolo positivo che può svolgere questo gruppo nell'offrire risposte politiche ed umanitarie alla situazione critica che vive il paese sudamericano", prosegue la nota. Il Gic ha espresso a sua volta "soddisfazione per l'impegno assunto dall'Argentina" e si è detto "convinto del ruolo positivo" che svolgerà Buenos Aires all'interno del Gruppo. (segue) (Abu)