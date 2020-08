Venezuela: Argentina aderisce a Gruppo internazionale di contatto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gic, nato il 7 febbraio del 2019 a Montevideo per affrontare la crisi venezuelana, punta a creare le condizioni per l'avvio di un dialogo tra il governo di Nicolas Maduro e l'opposizione, per arrivare allo svolgimento di elezioni democratiche riconosciute e legittimate da entrambe le parti. Con l'ingresso dell'Argentina il Gic annovera adesso, oltre alla rappresentanza dell'Unione Europea, 14 paesi: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Panama, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito ed Uruguay. Nell'attuale contesto della pandemia del nuovo coronavirus il Gruppo di contatto si sta adoperando anche sul fronte degli aiuti umanitari cercando di facilitare l'accesso del paese all'approvvigionamento di medicinali ed apparecchiature. (segue) (Abu)