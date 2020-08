Venezuela: Argentina aderisce a Gruppo internazionale di contatto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa iniziativa il governo argentino di Alberto Fernandez si integra ad un'istanza multilaterale che conferisce maggior peso alla posizione rimasta in America latina fino ad oggi adottata quasi in solitudine, se si esclude il Messico, di promuovere una soluzione autodeterminata della crisi venezuelana. Il governo Fernandez da sempre critico della linea dura contro il governo di Maduro è infatti tra i pochi nella regione a non riconoscere ufficialmente la legittimità del leader dell'opposizione Juan Guaidò come presidente autoproclamato. Il presidente Fernandez non ha mai nascosto la sua avversione all'approccio interventista promosso da Washington e dal Gruppo di Lima, del quale pure l'Argentina fa tuttora parte, e aderendo al Gic si assicura di non essere accostato al gruppo di paesi considerati diretti alleati del regime di Maduro, come Cuba o Nicaragua. (segue) (Abu)