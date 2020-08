Venezuela: Argentina aderisce a Gruppo internazionale di contatto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente il Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela ha fissato al 6 dicembre le elezioni legislative per la scelta dei rappresentanti dell'Assemblea Nazionale che rimarranno in carica fino al 2026. I principali gruppi oppositori al governo Maduro hanno tuttavia già annunciato il boicottaggio degli scrutini dato che non riconoscono nemmeno l'autorità del Cne nominato direttamente dal Tribunale supremo di Giustizia (Tsj). Secondo l'opposizione la designazione dei membri del Cne spetta invece all'organo legislativo, attualmente presieduto da Juan Guaidò. Il Tsj inoltre ha sospeso recentemente i comitati centrali di due partiti oppositori rimpiazzando i vertici con rappresentanti affini al governo chavista. (segue) (Abu)