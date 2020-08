Venezuela: Argentina aderisce a Gruppo internazionale di contatto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale di Donald Trump per il Venezuela Elliott Abrams ha già affermato che gli Stati Uniti non riconosceranno le "elezioni fraudolente" in programma il 6 dicembre e si è detto certo che i paesi che riconoscono Juan Guaidò come presidente legittimo continueranno a farlo. Abrams ha parlato lo scorso 4 agosto durante un'audizione alla commissione affari esteri del Senato. "Ci sono 60 paesi che hanno riconosciuto Juan Guaidò e mi aspetto che tutti – e saremo in contatto con tutti quelli che non abbiamo ancora sentito - continueranno a riconoscerlo e non riconosceranno queste elezioni fraudolente", ha detto Abrams. "Queste elezioni corrotte non cambieranno lo status di Guaidò e non penso ci sia qualcuno nei vertici dell'opposizione pronto a sostenere il contrario", ha aggiunto. (Abu)