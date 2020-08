Migranti: Regno Unito vuole collaborare con Francia per fermare nuovi flussi migratori irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è determinato a collaborare con la Francia per trovare un modo per fermare le piccole imbarcazioni che trasportano migranti attraverso la Manica. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute britannico Edward Argar all’emittente radiofonica “Lbc”. "Siamo determinati a lavorare con la Francia per trovare un modo per fermare questi attraversamenti pericolosi e illegali", ha detto Argar secondo cui Londra chiede anche una maggiore flessibilità per far rientrare in Francia i migranti irregolari. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato di voler lavorare con i francesi per fermare gli attraversamenti illegali. "Ciò cui sta guardando, giustamente, è una maggiore flessibilità nel rimpatriare le persone che sono arrivate qui illegalmente e devono essere rimpatriate in Francia", ha detto Argar a “Sky News”. Ieri mattina un aereo da sorveglianza dell'Aeronautica militare britannica ha sorvolato il Canale della Manica nell'ambito degli sforzi del governo di Londra per impedire l'arrivo dei migranti nel paese su imbarcazioni in partenza dalla Francia. Il ministero della Difesa di Londra ha confermato che un velivolo Atlas è stato impiegato per "sostenere le operazioni della Guardia di frontiera nel Canale". (segue) (Rel)