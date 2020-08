Migranti: Regno Unito vuole collaborare con Francia per fermare nuovi flussi migratori irregolari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Londra è in contatto con Parigi e questa settimana il ministro per l'Immigrazione britannico Chris Philp ha in programma un visita in Francia per affrontare la questione. Il ministero della Difesa britannico ha intanto confermato sabato di aver ricevuto una richiesta dal ministero dell'Interno per sostenere le attività volte ad impedire ai migranti di arrivare via mare dalla Francia attraversando il Canale della Manica. Secondo quanto annunciato dal ministero della Difesa di Londra, è stata ricevuta una richiesta di "sostenere le operazioni delle Guardie di frontiera britannica nello Stretto di Dover". "Stiamo lavorando duramente per identificare come possiamo aiutare nella maniera più efficace", hanno fatto sapere dal dicastero secondo quanto riportato dalla stampa locale. Secondo il ministro per l'Immigrazione, Chris Philp, il Regno Unito sta affrontando "un inaccettabile" aumento nel numero di barche che trasportano migranti attraverso la Manica e per questo intende respingere verso la Francia coloro che tentano di entrare come "illegali". Il ministro Philp ha confermato, in un articolo scritto per il quotidiano "The Telegraph", che si recherà a Parigi questa settimana per colloqui con le autorità francesi su questo tema. "I francesi devono assicurare che i migranti che vengono colti nel tentativo di raggiungere il Regno Unito con le barche non possano provarci di nuovo", ha dichiarato Philp. (segue) (Rel)