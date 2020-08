Al via il tour europeo di Pompeo, tappe in Repubblica Ceca, Slovenia, Austria e Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Mike Pompeo inizia oggi un tour europeo che lo vedrà fare tappa in Repubblica Ceca, Slovenia, Austria e Polonia. È quanto riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, secondo cui nella tappa ceca, Pompeo visiterà Praga e Pilsen. In questa sede, il segretario Usa incontrerà il ministro degli Esteri Tomas Petricek per commemorare la liberazione della Cecoslovacchia occidentale da parte dell'esercito degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale. A Praga, il segretario incontrerà il primo ministro Andrej Babis per discutere della cooperazione nel settore dell'energia nucleare, dell'Iniziativa dei Tre mari e degli sforzi per contrastare le azioni ostili di Russia e Cina.Pompeo avrà anche un colloquio telefonico di cortesia con il presidente Milos Zeman. A Lubiana il 13 agosto, il segretario di Stato incontrerà il presidente Borut Pahor e il primo ministro Janez Jansa per discutere le opportunità di una più stretta cooperazione tra gli Stati Uniti e la Slovenia in settori chiave di reciproco interesse, tra cui l'energia nucleare e l'integrazione dei Balcani occidentali. Il segretario e Jansa discuteranno anche della sicurezza delle informazioni sul 5G dopo aver firmato una dichiarazione congiunta sulla tecnologia del 5G con il ministro degli Esteri Anze Logar.A Vienna il 14 agosto, il segretario Pompeo incontrerà il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg e il cancelliere Sebastian Kurz per discutere del partenariato strategico Usa-Austria, delle relazioni commerciali e di investimento forti e in crescita e delle questioni di sicurezza regionale. Il segretario incontrerà anche il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi.Infine a Varsavia il 15 agosto, il segretario Pompeo incontrerà il primo ministro Morawiecki e il ministro degli Esteri Czaputowicz per discutere delle aree di cooperazione Usa-Polonia, tra cui l'approfondimento dei legami nel comparto militari, dell'accordo di cooperazione per la difesa rafforzata, della ripresa dalla pandemia di Covid-19, della sicurezza delle reti 5G e di come migliorare l'energia e le infrastrutture regionali attraverso l'Iniziativa dei Tre mari. Il segretario incontrerà anche il presidente Andrzej Duda. La visita del segretario commemora anche il centenario della battaglia di Varsavia del 1920, in cui le forze polacche sconfissero i bolscevichi. (Nys)