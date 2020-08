Bielorussia: viceministro Esteri polacco, siamo un candidato naturale a mediare questa crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è un candidato naturale al ruolo di mediatore nella situazione bielorussa. Lo ha detto parlando all'emittente televisiva "Polsat news" il viceministro degli Esteri, Pawel Jablonski. "La politica orientale è una delle priorità della nostra politica estera. Tentiamo di collaborare con i bielorussi, laddove possibile", ha dichiarato. A suo dire, quello che la società bielorussa ha mostrato all'indomani delle elezioni presidenziali è "un chiaro desiderio di cambiamento". Interrogato se lo sviluppo democratico della Bielorussia non sia minacciato da una maggiore subordinazione a Mosca e se Lukashenko non sia quindi una garanzia della sua sovranità, Jablonski ha risposto che la questione è mal posta. Se la Bielorussia vuole essere uno Stato forte, capace di opporsi alla Russia, non può esserlo "senza libertà democratiche, senza libertà autentica e senza il rispetto per i diritti umani". "Una soluzione concreta sta nel trovare una via d'uscita che sia sostenuta dai cittadini bielorussi, perché siano loro a costruire autonomamente uno Stato forte che, speriamo, voglia cogliere l'offerta rappresentata dall'Unione europea", ha continuato. (Vap)